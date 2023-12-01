Михаил Ведерников поблагодарил общественников за реабилитацию людей с ОВЗ

11:13, 01 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии международного Дня инвалидов встретился с представителями общественных организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Таких людей в регионе около 40 тысяч, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

11 человек получили благодарственные письма правительства Псковской области за активную общественную деятельность по реабилитации и социнтеграции людей с ОВЗ. Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку в помощи людям с ОВЗ.

Во время неформального общения Михаил Ведерников выступил с инициативой включить в региональный бюджет средства для участия людей с ограниченными возможностями здоровья в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, а также на модернизацию и создание доступной среды на объектах спортивной инфраструктуры.

В завершение встречи губернатор выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве и поддержке людей с инвалидностью.