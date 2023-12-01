ТИЦ Псковской области участвует во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»
Туристский информационный центр Псковской области принимает участие в общенациональном финале IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Твери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТИЦ.
Участие в финале конкурса подтвердили авторы 611 конкурсных позиций из 60 регионов России. В рамках мероприятия пройдут презентации туристической сувенирной продукции.
ТИЦ Псковской области представит в финале конкурса игру-сувенир «Достопримечательности Псковской области».
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