ТИЦ Псковской области участвует во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

11:18, 01 декабря 2023, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области принимает участие в общенациональном финале IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Твери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТИЦ.

Участие в финале конкурса подтвердили авторы 611 конкурсных позиций из 60 регионов России. В рамках мероприятия пройдут презентации туристической сувенирной продукции.

ТИЦ Псковской области представит в финале конкурса игру-сувенир «Достопримечательности Псковской области».