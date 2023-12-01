Блокадники смогут бесплатно путешествовать на поездах дальнего следования

11:35, 01 декабря 2023, ПАИ

Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно путешествовать по России на поездах дальнейшего следования с 1 декабря, сообщает пресс-служба РЖД.

Поездки будут возможны в вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования, плацкартных, купейных и спальных вагонов поездов дальнего следования, а также базовом, экономическом и бизнес-классе поездов «Сапсан».

Количество поездок не ограничено. С каждым жителем блокадного Ленинграда бесплатно может проследовать один сопровождающий, уточнили в РЖД.

Безденежный билет на поездки оформляется в кассах дальнего следования. Это делается на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда»).