Более 20 единиц спецтехники задействовали для чистки снега в Островском районе

12:39, 01 декабря 2023, ПАИ

Более 20 единиц спецтехники задействовали в Островском районе для чистки снега. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на главу района Дмитрия Быстрова.

Для уборки от снега региональных и муниципальных дорог, а также улиц в Острове привлекли 20 единиц техники и две бригады рабочих, а на расчистку от снега дворовых и общественных территорий – четыре трактора и более 50 дворников.

Работы у снегоуборочной техники и коммунальных служб много. Они работают практически круглосуточно по причине оживленного транспортного потока на некоторых магистралях и улицах, а также припаркованных машин, поэтому не всегда удаётся полностью расчистить территорию возле многоквартирных домов, отметил глава Островского района Дмитрий Быстров.