Концерт классической музыки состоится в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области

15:27, 01 декабря 2023, ПАИ

Концерт классической музыки пройдёт в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района 9 декабря. Произведения известных композиторов исполнят музыканты из Московской области Анастасия Шустова и Марина Архангельская, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В программе прозвучат знаменитые романсы и арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, написанные им в Вечаше.

Также посетители смогут послушать произведения иностранных композиторов. Как отметили организаторы, программа насыщенная и очень интересная. «Не пропустите это замечательное музыкальное событие в зимней Вечаше!» – подчеркнули в пресс-службе.

Место встречи: Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, деревня Вечаша). Участие платное. Подробности по телефону (8 81133) 2-12-53.