Псковский врач-ревматолог Ольга Александрова станет гостьей программы «Анамнез»

13:23, 01 декабря 2023, ПАИ

Врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 декабря.

Почему «крутит» ноги и руки? Если болят суставы – это ревматизм? Почему «литературная» подагра перекочевала в современную жизнь? Какую роль в ревматических заболеваниях играет время? Как сберечь здоровье суставов?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».