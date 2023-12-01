Понтонный причал откроют в центре Пскова

14:30, 01 декабря 2023, ПАИ

Понтонный причал появится в центре Пскова в следующем году. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Конструкцию установят к маю 2024 года с открытием речной навигации. Навигация позволит сделать причальную зону безопасной для посадки и высадки пассажиров на речные суда, которые курсируют по реке Великой.

Проект будет создан благодаря участию Псковской области в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.