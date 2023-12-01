Утренний самолет Москва – Псков вернулся во Внуково

14:22, 01 декабря 2023, ПАИ

Самолет, который сегодня в 10:50 мск вылетел в Псков из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться в Москву.

По информации ПАИ, утром взлетно-посадочная полоса в аэропорту Пскова была почищена и готова к приему самолета, но пока он летел, резко испортилась погода и произошло обледенение ВПП. Померили коэффициент, он был ниже допустимой нормы, командиром самолета было принято решение лететь обратно в Москву.

Этот рейс отменен полностью. Авиакомпания работает с пассажирами, им предложено вылететь в Псков вечерним рейсом или получить деньги за авиабилеты.