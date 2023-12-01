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Общество

Из-за диет и мочегонных препаратов псковички всё чаще жалуются врачам на подагру

Из-за диет и мочегонных препаратов псковички всё чаще жалуются врачам на подагру, рассказала врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, чаще всего псковичи обращаются к ревматологам с остеоартрозом, с ревматоидным и псориатическим артритом. Ещё одно распространенное заболевание – подагра.

«Всё из-за неправильного или нарушенного питания. Раньше подагрой чаще страдали мужчины, сейчас же подагра часто встречается и у женщин. Это связано с диетами и бесконтрольным приемом мочегонных препаратов. У мужчин подагра появляется из-за чрезмерного употребления белка и алкоголя – пива, вина», – пояснила Ольга Александрова.

Таким пациентам назначается специальная диета, направленная на снижение уровня мочевины, и препараты. После их приёма раз в два-три месяца следует сдавать анализы, чтобы контролировать уровень мочевины. Самостоятельно назначать себе никакие препараты нельзя, предупредила Ольга Александрова.

«Подагру окончательно вылечить нельзя, это хроническое заболевание, которое требует контроля и определённого образа жизни», – добавила врач.

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