Из-за диет и мочегонных препаратов псковички всё чаще жалуются врачам на подагру

15:40, 01 декабря 2023, ПАИ

Из-за диет и мочегонных препаратов псковички всё чаще жалуются врачам на подагру, рассказала врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, чаще всего псковичи обращаются к ревматологам с остеоартрозом, с ревматоидным и псориатическим артритом. Ещё одно распространенное заболевание – подагра.

«Всё из-за неправильного или нарушенного питания. Раньше подагрой чаще страдали мужчины, сейчас же подагра часто встречается и у женщин. Это связано с диетами и бесконтрольным приемом мочегонных препаратов. У мужчин подагра появляется из-за чрезмерного употребления белка и алкоголя – пива, вина», – пояснила Ольга Александрова.

Таким пациентам назначается специальная диета, направленная на снижение уровня мочевины, и препараты. После их приёма раз в два-три месяца следует сдавать анализы, чтобы контролировать уровень мочевины. Самостоятельно назначать себе никакие препараты нельзя, предупредила Ольга Александрова.

«Подагру окончательно вылечить нельзя, это хроническое заболевание, которое требует контроля и определённого образа жизни», – добавила врач.