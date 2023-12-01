Признаки артроза и артрита перечислила псковский ревматолог

16:23, 01 декабря 2023, ПАИ

Признаки артроза и артрита перечислила врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Чаще всего при артрозе, дегенеративном заболевании сустава, появляются боли механического характера. «Например, вы сидели, встаете, и вам нужно какое-то время, чтобы «расходиться». Кроме того, по вечерам у таких людей заметно болят суставы. Этим пациентам мы рекомендуем растяжку, плавание и, если есть необходимость, снижение веса. Плюс назначаем хондропротекторы», – рассказала Ольга Александрова.

При артрите, когда речь идёт о воспалении, боль появляется в покое – часто ночью, сустав напухает и с утра нужно уже 30 минут, чтобы «расходиться».