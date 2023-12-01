Псковичи с болезнью Бехтерева зачастую ошибаются с выбором врача

16:50, 01 декабря 2023, ПАИ

Часто псковичи с болезнью Бехтерева ошибаются с выбором врача и проходят лечение от остеохондроза у невропатологов, а не у ревматологов. Об этом врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова рассказала в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К нам такие пациенты приходят в виде крючка, когда уже не могут поворачиваться ни в одну сторону», – констатировала Ольга Александрова.

У людей с болезнью Бехтерева боли возникают ночью в состоянии покоя, при движении боль уменьшается. Этот факт отличает эту болезнь от остеохондроза, пояснила специалист.

«Часто бывает, что поступает пациент, у которого болят суставы, он чрезмерно похудел… Мы таких пациентов сразу обследуем по онкопрограмме и находим то рак лёгких, то рак желудка. Таких случаев много», – отметила гостья эфира.