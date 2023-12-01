Псковский ревматолог: Только питанием суставы не вылечить

15:56, 01 декабря 2023, ПАИ

Только питанием суставы не вылечить, подчеркнула врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Питание – только добавка к лечению препаратами. Остеопороз одним творогом не вылечить», – отметила Ольга Александрова и рекомендовала не отменять назначенные врачом лекарства.

Специалист отметила, что часть заболеваний вроде системной волчанки лечат гормонами. «Не надо бояться гормональных препаратов. Они дают хороший эффект, к тому же принимаются всегда под контролем врача», – уточнила ревматолог.

«Конечно, часть препаратов из-за санкций пропала с рынка, но наша фармацевтика справляется, поэтому нам всего хватает», – заключила Ольга Александрова.