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Общество

Перед беременностью ревматолог посоветовала провести полное обследование

Перед планированием беременности ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова посоветовала провести полное обследование и пропить курс витаминов. Речь об этом шла в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Перед беременностью ревматолог посоветовала провести полное обследование. Фото: ПАИ

«Конечно, беременеют и наши пациентки. Мы отменяем одни препараты, назначаем другие, которые не будут влиять на плод. Рожают и со склеродермией, и с волчанкой, которая поражает сердце и почки. Всё реально при разумном подходе», – пояснила Ольга Александрова.

Врач отметила, что и сама беременность может стать причиной остеопороза, волчанки и других аутоиммунных заболеваний. «Но, к сожалению, предсказать это невозможно, поэтому только обследование перед беременностью способно уберечь от части возможных последствий», – заключила Ольга Александрова.

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