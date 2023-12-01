App Store удалил сразу несколько российских приложений
Приложения «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам» и «Ситидрайв» были удалены из App Store, убедился корреспондент ПАИ.
В Telegram-канале РЖД уже сообщили, что установленное приложение продолжит свою работу. При этом обновлять или переустанавливать само приложение компания не рекомендует.
«Пользователи iPhone, не удаляйте приложение – для вас оно работает как обычно!» – написали в Telegram-канале «Ситидрайв».
«Сбермаркет» – российский онлайн-сервис доставки продуктов и товаров с полок магазинов. Сервис создан на базе российского фудтех-стартапа Instamart.
«Ситидрайв» – российский сервис каршеринга, поминутной аренды автомобилей.
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01 декабря 2023
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