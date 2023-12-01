В Псковской области стартует общероссийская акция – тотальный тест «Доступная среда»

19:06, 01 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области стартует общероссийская акция – тотальный тест «Доступная среда», призванный привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В течении Декады инвалидов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

Тест можно пройти по ссылке.

До 10 декабря 2023 года каждый желающий сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда» приурочена к Международному дню инвалидов.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. Участники мероприятия получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.