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Общество

Студмедиа «ТОЛК» завоевало второе место в конкурсе «Медиалидер-2023»

Студенческое медиа Псковского государственного университета «ТОЛК» заняло второе место в номинации «Лучшее студенческое СМИ» конкурса «Медиалидер-2023». Церемония награждения прошла сегодня, 1 декабря, в Москве в рамках ежегодной большой конференции «Новые технологии PR-работы – 2023». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Студенческое медиа «ТОЛК» заняло второе место в конкурсе «Медиалидер-2023». Фото: ПсковГУ

Всего на конкурс было подано 443 заявки из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, оргкомитет конкурса включил календарь «Псков.ученый», разработанный в ПсковГУ, в список «отличников» премии в номинации «Лучший корпоративный календарь». В число «отличников» входят проекты, которым не хватило несколько баллов для вхождения в тройку лидеров в своих номинациях.

Напомним, организатором конкурса выступает всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба».

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