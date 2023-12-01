Студмедиа «ТОЛК» завоевало второе место в конкурсе «Медиалидер-2023»

20:00, 01 декабря 2023, ПАИ

Студенческое медиа Псковского государственного университета «ТОЛК» заняло второе место в номинации «Лучшее студенческое СМИ» конкурса «Медиалидер-2023». Церемония награждения прошла сегодня, 1 декабря, в Москве в рамках ежегодной большой конференции «Новые технологии PR-работы – 2023». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Всего на конкурс было подано 443 заявки из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, оргкомитет конкурса включил календарь «Псков.ученый», разработанный в ПсковГУ, в список «отличников» премии в номинации «Лучший корпоративный календарь». В число «отличников» входят проекты, которым не хватило несколько баллов для вхождения в тройку лидеров в своих номинациях.

Напомним, организатором конкурса выступает всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба».