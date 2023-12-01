Туроператоры ознакомились с туристскими возможностями юга Псковской области

20:18, 01 декабря 2023, ПАИ

Туроператоры посетили южную часть Псковской области с информационным туром. За два дня эксперты ознакомились с туристской инфраструктурой Пушкиногорского, Пустошкинского, Великолукского, Невельского и Куньинского районов, оценив более десяти объектов, часть из которых является грантополучателями комитета по туризму Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в правительстве Псковской области.

Всего девять фирм из Пскова, Великих Лук и Опочки стали участниками выезда.

Все объекты имеют свою уникальность. Для туроператоров – это возможность не только оценить турпотенциал юга Псковской области, но и возможность стать партнёрами, совместно развивая туризм, отметила руководитель комитета по туризму Марина Егорова.

«Основной посыл по итогам инфотура – расстояние между городами не помеха. Новые возможности туринфраструктуры, желание развивать туризм и совместное сотрудничество дают новые импульсы в сближении двух городов Псковской области. Надеюсь, что такая совместная работа Комитета по туризму, Общественного совета и туроператоров области станет примером отличной практики для дальнейшего развития туризма», – подчеркнула председатель Общественного совета Комитета по туризму Псковской области Изабелла Коваль.

Отметим, что в регионе ведется активная работа по диверсификации туристического потока. Ознакомительные поездки для туроператоров Псковской области становятся регулярными. Так, следующий выезд намечен на весну 2024 года в Себежский район.