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Вопросы реставрации Святогорского Успенского монастыря Псковской области обсудили на совещании

Под председательством митрополита Псковского и Порховского Арсения проведено совещание по реставрации Свято-Успенского Святогорского монастыря Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В совещании приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в онлайн-формате), настоятель Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков), первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак (в онлайн-формате), генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

На совещании обсуждались вопросы реставрации Успенского собора и благоустройства территории монастыря, включая пешеходные зоны, зоны отдыха, малые архитектурные формы и освещение территории ансамбля, в том числе архитектурную подсветку расположенных на ней зданий.

Следующее заседание с участием митрополита Тихона и Андрея Турчака, теперь уже в очном формате, пройдет во второй половине декабря. 

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