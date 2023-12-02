Мужчину с потерей памяти разыскивают в Псковской области

10:43, 02 декабря 2023, ПАИ

78-летнего Анатолия Горина, проживающего в Можайске Московской области, разыскивают в Псковской области, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

22 ноября он вышел из дома и не вернулся. «Может находиться в вашем районе. Потеря памяти», – отметили в поисковом отряде.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны, чёрно-белый свитер, чёрные ботинки, чёрную шапку. С собой был белый пакет.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анатолия Горина, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.