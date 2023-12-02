Минтруд РФ изменил правила назначения единого детского пособия

11:29, 02 декабря 2023, ПАИ

Минтруд РФ обновил правила назначения единого детского пособия. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При назначении пособия не будут учитывать подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребёнка, а также выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Постановление опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Оно вступает в силу со дня опубликования.

Также изменились правила назначения пособия самозанятым. Они будут касаться тех, для кого самозанятость является единственным источником заработка при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов.

Кроме того, изменения коснутся учёта суммы алиментов при назначении единого детского пособия.