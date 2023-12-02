Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минтруд РФ изменил правила назначения единого детского пособия 

Минтруд РФ обновил правила назначения единого детского пособия. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Минтруд РФ изменил правила назначения единого детского пособия. Фото: ПАИ

При назначении пособия не будут учитывать подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребёнка, а также выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Постановление опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Оно вступает в силу со дня опубликования.

Также изменились правила назначения пособия самозанятым. Они будут касаться тех, для кого самозанятость является единственным источником заработка при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов.

Кроме того, изменения коснутся учёта суммы алиментов при назначении единого детского пособия. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2023

Новую спецтехнику поставят для уборки снега в районы Псковской области 
02 декабря 2023

Более 300 единиц техники задействовано для уборки дорог Псковской области от снега
02 декабря 2023

Почти 300 тонн противогололёдных материалов использовали в Пскове
02 декабря 2023

В Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза 
02 декабря 2023

Минтруд РФ изменил правила назначения единого детского пособия 
02 декабря 2023

Мужчину с потерей памяти разыскивают в Псковской области
02 декабря 2023

Главную новогоднюю ёлку начали устанавливать в Пскове
02 декабря 2023

Неизвестные испортили детскую площадку в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...