В Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза

12:07, 02 декабря 2023, ПАИ

В конце ноября в Псковской области выпало 23 сантиметра снега. По данным Гидрометцентра, это в 3-4 раза выше нормы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

«На юге области норма превышена в пять раз. Для сравнения: рекорд за последние 15 лет – 27 сантиметров в 2008 году. Вызов природы действительно серьёзный», – отметил глава региона.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что удалось избежать ситуации, когда зима пришла внезапно. «Все коммунальные службы были готовы ещё с середины октября», – добавил он.