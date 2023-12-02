Псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега

14:22, 02 декабря 2023, ПАИ

Куда обращаться с просьбой убрать снег и лёд, напомнил псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

«Если речь идёт о дворах, то в свою управляющую компанию. По вопросам уборки и обработки улиц, дорог, тротуаров в Пскове – в единую диспетчерскую службу по телефону 055. По центру Пскова – в «Пскоавтодор» по телефону 29–88–08. В районах вопросы нужно адресовать местной администрации, например главам в социальных сетях», – разъяснил он.

«Погода в Псковской области традиционно любит испытывать нас на прочность. Но коммунальные службы делают всё возможное для поддержания чистоты и порядка. Если же где-то есть серьёзные недоработки – помогайте. Присылайте об этом информацию по перечисленным каналам. Уверен, что вместе мы со всем справимся», – заверил глава региона.