Продолжается поиск пропавшего несколько лет назад великолучанина

20:19, 02 декабря 2023, ПАИ

Поиск пропавшего несколько лет великолучанина продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

43-летний Андрей Фёдоров 22 марта 2019 года ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках и не вернулся.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку, чёрные спортивные штаны и сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.