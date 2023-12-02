Продолжается поиск пропавшего несколько лет назад великолучанина
Поиск пропавшего несколько лет великолучанина продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
43-летний Андрей Фёдоров 22 марта 2019 года ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках и не вернулся.
Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку, чёрные спортивные штаны и сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.
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