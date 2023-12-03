Борис Елкин поздравил псковских юристов с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин поздравил юристов с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Ваша работа играет огромную роль в обеспечении законности и справедливости в обществе. А меняющееся законодательство требует от вас постоянно совершенствоваться, что делает вас ещё более ценными специалистами», – подчеркнул он.
Борис Елкин поблагодарил псковских юристов за честность, компетентность и профессионализм. «Желаю вам успехов в решении сложных правовых вопросов, крепкого здоровья и семейного счастья», – заключил глава Пскова.
Отметим, ежегодно 3 декабря в России отмечается День юриста.
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03 декабря 2023
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