Борис Елкин поздравил псковских юристов с профессиональным праздником

11:12, 03 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил юристов с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Ваша работа играет огромную роль в обеспечении законности и справедливости в обществе. А меняющееся законодательство требует от вас постоянно совершенствоваться, что делает вас ещё более ценными специалистами», – подчеркнул он.

Борис Елкин поблагодарил псковских юристов за честность, компетентность и профессионализм. «Желаю вам успехов в решении сложных правовых вопросов, крепкого здоровья и семейного счастья», – заключил глава Пскова.

Отметим, ежегодно 3 декабря в России отмечается День юриста.