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Общество

Михаил Ведерников предложил учредить звание «Заслуженный юрист Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение инициировать разработку закона, учреждающего звание «Заслуженный юрист Псковской области». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников предложил учредить звание «Заслуженный юрист Псковской области». Здесь и далее: скриншот видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Уверен, это дополнительно поднимет престиж профессии», – заметил он.

Михаил Ведерников поздравил всех юристов с профессиональным праздником и подчеркнул, что Псковская область по праву гордится своим юридическим сообществом.

«Его участники вносят значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, обеспечивают защиту прав и свобод граждан. От всей души желаю добра, здоровья, благополучия и новых успехов!» – отметил он.

Вклад лучших юристов области Михаил Ведерников отметил региональными наградами.

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