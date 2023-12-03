Михаил Ведерников предложил учредить звание «Заслуженный юрист Псковской области»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение инициировать разработку закона, учреждающего звание «Заслуженный юрист Псковской области». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Уверен, это дополнительно поднимет престиж профессии», – заметил он.
Михаил Ведерников поздравил всех юристов с профессиональным праздником и подчеркнул, что Псковская область по праву гордится своим юридическим сообществом.
«Его участники вносят значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, обеспечивают защиту прав и свобод граждан. От всей души желаю добра, здоровья, благополучия и новых успехов!» – отметил он.
Вклад лучших юристов области Михаил Ведерников отметил региональными наградами.
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