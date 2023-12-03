Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отделение Союза пенсионеров в Псковской области снова стало лучшим в СЗФО

Отделение Союза пенсионеров в Псковской области снова стало лучшим в СЗФО. Итоги конкурса «Лучшее региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» стали известны в Москве. Третий год подряд псковское отделение не уступает первенство, сообщила заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров в Псковской области Светлана Мельничук в беседе с корреспондентом ПАИ.

Социальный форум Союза пенсионеров России прошёл в Москве 28–29 ноября. Псковскую область на форуме представляли заместитель руководителя регионального отделения Галина Припутенко и руководитель общественной приёмной СПР Тамара Кустова.

Галина Припутенко выступала на одном из круглых столов, который был посвящён вопросам охраны здоровья пенсионеров. «Её выступление было с интересом принято, и оно попало в сборник лучших практик работы региональных отделений», – отметила Светлана Мельничук.

«Мы довольны, потому что очень много внимания уделяли вопросам здоровья людей и постановки нашей работы вместе с госпиталем ветеранов, вместе с гериатрическим центром Москвы. Этот опыт есть только в некоторых регионах, когда мы напрямую заключили договор с московским центром. Работаем по диагностике, направляем туда людей, уже более 300 наших людей получили качественное лечение», – отметила Светлана Мельничук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 декабря 2023

Детский радиокружок планируют создать в Пскове
03 декабря 2023

Мороз до -15 градусов ожидает псковичей 4 декабря
03 декабря 2023

Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
03 декабря 2023

В Пскове почтили память погибших героев
03 декабря 2023

Михаил Ведерников предложил учредить звание «Заслуженный юрист Псковской области»
03 декабря 2023

Борис Елкин поздравил псковских юристов с профессиональным праздником
03 декабря 2023

С учётом ухудшения погодных условий полиция призывает псковичей строго соблюдать ПДД
03 декабря 2023

Юрист объяснила, чем грозит кража снега с чужого участка

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...