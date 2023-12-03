Отделение Союза пенсионеров в Псковской области снова стало лучшим в СЗФО

15:17, 03 декабря 2023, ПАИ

Отделение Союза пенсионеров в Псковской области снова стало лучшим в СЗФО. Итоги конкурса «Лучшее региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» стали известны в Москве. Третий год подряд псковское отделение не уступает первенство, сообщила заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров в Псковской области Светлана Мельничук в беседе с корреспондентом ПАИ.

Социальный форум Союза пенсионеров России прошёл в Москве 28–29 ноября. Псковскую область на форуме представляли заместитель руководителя регионального отделения Галина Припутенко и руководитель общественной приёмной СПР Тамара Кустова.

Галина Припутенко выступала на одном из круглых столов, который был посвящён вопросам охраны здоровья пенсионеров. «Её выступление было с интересом принято, и оно попало в сборник лучших практик работы региональных отделений», – отметила Светлана Мельничук.

«Мы довольны, потому что очень много внимания уделяли вопросам здоровья людей и постановки нашей работы вместе с госпиталем ветеранов, вместе с гериатрическим центром Москвы. Этот опыт есть только в некоторых регионах, когда мы напрямую заключили договор с московским центром. Работаем по диагностике, направляем туда людей, уже более 300 наших людей получили качественное лечение», – отметила Светлана Мельничук.