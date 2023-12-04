Названы самые популярные составляющие соцпакета у псковичей

08:42, 04 декабря 2023, ПАИ

Самые распространённые пункты соцпакетов сотрудников в Пскове: обучение, корпоративы и подарки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга SuperJob.

По данным сервиса, в 52 %, то есть в каждой второй компании, за счёт работодателя сотрудник проходит обучение, 49 % фирм организовывают сотрудникам корпоративы, а также подарки к праздничным датам (48 %).

Каждому третьему сотруднику работодатели предоставляют бесплатную связь и интернет, ещё 34 % – помогают материально в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, 34 % работодателей дают скидки на приобретение продукции компании. В каждой четвёртой компании сотрудники могут питаться бесплатно или получают компенсацию на питание. 22 % работодателей осуществляют развозку.

Полисом ДМС и отпускными допднями пользуются работники 18 % компаний, почти в каждой пятой организации работодатели помогают со служебным жильём или компенсируют расходы на аренду. 10 % компаний финансируют абонементы сотрудников в спортклубы или бассейн. В 5 % компаний сотрудники имеют право на беспроцентную ссуду, в 4 % – на оформление льготного кредита или ипотеки. Помощью корпоративного юриста, финансиста или психолога могут воспользоваться сотрудники 1 % компаний.

У 7 % работодателей компенсационный пакет отсутствует, они предоставляют работникам только соцпакет, гарантированный ТК РФ.