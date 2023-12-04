Магнитная буря ожидается сегодня на Земле

10:16, 04 декабря 2023, ПАИ

Магнитная буря ожидается на Земле в понедельник, 4 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Начало магнитной бури ожидается в 12 часов и затронет также европейскую часть России, включая Псковскую область. Уровень магнитной бури достигнет G1, что является слабой магнитной бурей. Её причиной стала корональная дыра на Солнце, которая направлена точно в сторону Земли.

Некоторые метеозависимые люди могут столкнуться с головокружением или нарушениями сна. Кроме того, возможны нарушения работы средств связи.

Добавим, сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, прошла на Земле 5 ноября и продолжалась более 10 часов.