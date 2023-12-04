Росгвардейцы изъяли у псковичей 30 единиц оружия

11:11, 04 декабря 2023, ПАИ

С 27 ноября по 3 декабря сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 58 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 11 административных правонарушений, изъяли 30 единиц оружия и 14 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.