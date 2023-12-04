Праздник новогодней ёлки пройдёт в Великих Луках 23 декабря

11:36, 04 декабря 2023, ПАИ

Праздник новогодней ёлки состоится в Великих Луках 23 декабря. Он будет проходить на площади Ленина с 18:00 до 19:00, сообщили ПАИ в городской администрации.

Комитет культуры администрации Великих Лук готовит праздничную программу, также планируется проведение ярмарки мастеров.

Праздничный салют, посвящённый Новому году, пройдёт в Великих Луках 1 января 2024 года в 1:00. Местом запуска станет набережная реки Ловать (левый берег реки Ловать, от «Земляной крепости» до моста по проспекту Ленина). На время проведения праздничных мероприятий будет введено ограничение движения транспортных средств на отдельных участках дорог.