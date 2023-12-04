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Общество

Псковичей проконсультируют по качеству и безопасности новогодних товаров

Задать вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, а также выбора новогодних подарков, жители Псковской области могут с 4 декабря по 15 декабря по телефонам горячей линии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Псковичей проконсультируют по качеству и безопасности новогодних товаров. Фото: ПАИ

Жители Псковской области смогут дозвониться с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Исключение составят выходные дни.

Связаться в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах можно по телефонам (8 8112) 62-24-77, 62-25-03; в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах – по телефонам (81153) 7-70-96, 3-72-01; в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах – по телефонам (8 81151) 2-54-02, (8 81138) 2-24-23; в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – по телефонам (8 81152) 3-20-07.

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