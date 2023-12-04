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Общество

Две кошки не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

Две кошки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Кошек везли из Прибалтики в Москву.

В ветеринарных паспортах домашних питомцев отсутствовали сведения о вакцинации против бешенства.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, выдана декларация о возврате груза.

Напомним, что кошки, не вакцинированные против бешенства, запрещены к ввозу на территорию России.

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