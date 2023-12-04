Две кошки не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области
Две кошки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Кошек везли из Прибалтики в Москву.
В ветеринарных паспортах домашних питомцев отсутствовали сведения о вакцинации против бешенства.
Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, выдана декларация о возврате груза.
Напомним, что кошки, не вакцинированные против бешенства, запрещены к ввозу на территорию России.
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