Звуковую систему установили в Детском парке Пскова
По проекту «Сердце Пскова» в Детском парке установили новую звуковую систему. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
22 громкоговорителя ориентированы внутрь парка, чтобы не мешать жителям ближайших домов. Звук покрывает весь парк, но можно выделить для музыкального сопровождения одну из зон – прогулочную или зону аттракционов, а также регулировать громкость, выбирать композиции и озвучивать объявления.
«Будем использовать новые возможности в праздники и выходные!» – пообещал Борис Елкин.
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