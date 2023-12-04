Звуковую систему установили в Детском парке Пскова

13:04, 04 декабря 2023, ПАИ

По проекту «Сердце Пскова» в Детском парке установили новую звуковую систему. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

22 громкоговорителя ориентированы внутрь парка, чтобы не мешать жителям ближайших домов. Звук покрывает весь парк, но можно выделить для музыкального сопровождения одну из зон – прогулочную или зону аттракционов, а также регулировать громкость, выбирать композиции и озвучивать объявления.

«Будем использовать новые возможности в праздники и выходные!» – пообещал Борис Елкин.