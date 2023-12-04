Сотрудник Псковского облсовпрофа принял участие в гуманитарной миссии в Херсонской области

14:59, 04 декабря 2023, ПАИ

Сотрудник Псковского облсовпрофа Владимир Алексеев вернулся из Херсонской области, где в течение двух недель в качестве волонтёра принимал участие в гуманитарной миссии на территории села Железный Порт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе гуманитарной миссии он поучаствовал в мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также в работе по подготовке и введению в эксплуатацию помещения для чрезвычайных ситуаций, приведению в порядок монументов памяти Великой Отечественной войны.

«Псковские профсоюзы активно участвуют в жизни Херсонской области и военных, принимающих участие в СВО, осуществляя всевозможную поддержку, такую как организация благотворительных концертов, сбор и отправка гуманитарной помощи и техники», – прокомментировал поездку председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.