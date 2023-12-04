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Итоги спортивного фестиваля «Семейная команда» подвели в Пскове

Итоги спортивного фестиваля «Семейная команда», который прошёл на стадионе «Машиностроитель» 3 декабря, подвели в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении «Движения первых».

Итоги спортивного фестиваля «Семейная команда» подвели в Пскове. Фото здесь и далее: Михаил Екимов

20 семей собрались вместе, чтобы пообщаться и поделиться семейными ценностями, отметили в региональном отделении. В фестивале приняли участие семьи из более чем 15 районов Псковской области. Участники посоревновались в спортивных играх.

Абсолютным чемпионом фестиваля, а также победителем в этапах «Городки с цифрами» и «Кольцеброс» стала семья из Бежаниц. Семья из Печор заняла первое место в состязании Шведских городков, а семья из Опочки получила приз на этапе соревнования «Регион добра», собрав карту Псковской области быстрее других команд.

Участники фестиваля смогли побывать на интерактивных площадках – сражение на мягких мечах, настольные игры различных исторических эпох, народные забавы и квестовый куб, за прохождение которого команды получили памятные призы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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