Заказные письма Соцфонда псковичи смогут получать через «Госпочту»

18:44, 04 декабря 2023, ПАИ

Заказные письма Социального фонда жители Псковской области смогут получать через «Госпочту». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Реготделение СФР внедряет в Псковской области цифровые услуги и сервисы с целью удобства и комфорта людей. Одной из цифровых услуг является сервис «Госпочта», который оптимизирует получение заказных писем из фонда.

Сервис «Госпочта» удобна в первую очередь тем, что электронные письма всегда доходят до адресата, даже если он сменил место жительства. Кроме того, электронный документ имеет юридическую силу и может быть представлен в любое ведомство. Электронное письмо не затеряется среди других и всегда доступно для скачивания, что значительно экономит время и силы, отметили в пресс-службе.

Получать заказные письма из Социального фонда просто – достаточно подключить соответствующую услугу в личном кабинете на портале «Госуслуги». В мобильном приложении портала сервис называется «Онлайн-доставка».

Если Социальный фонд отправит электронное заказное письмо человеку, который не подключил сервис «Госпочта», сотрудники почтового отделения уведомят человека о нём. При обращении в отделение письмо распечатают и выдадут адресату.