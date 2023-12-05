День добровольца отмечают в России

07:45, 05 декабря 2023, ПАИ

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), сообщает calend.ru.

Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

История добровольческого (волонтёрского) движения в России берёт своё начало ещё в период Древней Руси. Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. Этому способствовали общинный характер жизни и труда, а также единая вера. Позднее благотворительность ради реализации общественно и государственно значимых проектов стала характерной чертой представителей высших сословий, оказывавших финансовую поддержку для их осуществления. На уровне общества фраза «всем миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия, как в судьбе отдельных граждан, так и при решении важных социальных задач.

В конце XIX века в России появились попечительские организации для бедных людей, осуществлявшие свою деятельность на основе пожертвований и за счёт работы в них добровольцев. В конце концов понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь призыва на службу.

Советский период истории дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие «стройки века», от которых зависело благополучие и развитие государства, возводились при самом непосредственном участии добровольцев. Их ориентирами были вера в справедливость, чувство долга перед Родиной, ответственность за судьбу страны и её будущее.

Добровольческое или, как его сегодня часто называют, волонтёрское движение основано на добровольном безвозмездном участии граждан в реализации всё тех же социально значимых проектов. Движение может охватывать различные стороны общественной жизни и является одной из важных составляющих гражданского общества.