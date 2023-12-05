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Рекордное число псковичей приняло участие в онлайн-зачёте по финансовой грамотности

Рекордное количество псковичей приняло участие в онлайн-зачёте по финансовой грамотности в этом году, сообщили ПАИ в отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ по Псковской области

Управляющий отделением Сергей Иванов отметил, что в этом году число участников выросло почти в два с половиной раза и составило более восьми тысяч человек, что стало максимальным показателем за все годы проведения зачёта. По его словам, это говорит о том, что интерес жителей Псковской области к вопросам финансовой культуры растёт.

Отмечается также, что личный зачёт с одной или нескольких попыток сдали 79 % псковичей, а командный зачёт – более 300 семей.

По всей России в VI Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности приняло участие 1,9 миллиона человек. С заданиями личного зачёта справились почти 80 % участников. Лучшие результаты показали жители Рязанской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя и Орловской области. Было сформировано более 80 тысяч семейных команд. Самыми финансово грамотными оказались семьи из Республики Бурятия, Рязанской области, Чукотского автономного округа, Курганской области и Республики Калмыкия.

Взрослым россиянам было проще отвечать на вопросы о финансовом мошенничестве и погашении кредитов, сложнее всего – о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости. Для школьников средних и старших классов самыми лёгкими оказались вопросы по защите данных банковских карт, самыми трудными – об инвестировании, защите персональных данных и оформлении страхового полиса.

Результаты тестирования помогут ЦБ понять, на какие темы финансовой грамотности и в каких регионах стоит обратить больше внимания.

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