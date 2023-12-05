Издательство Оксфордского словаря назвало слово года

08:36, 05 декабря 2023, ПАИ

Издательство Оксфордского университета, выпускающее наиболее авторитетный словарь английского языка, признало словом 2023 года разговорное выражение «rizz». Оно обозначает персональные шарм и привлекательность. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо шарма и привлекательности понятие «rizz» включает в себя «способность легко привлекать романтического или сексуального партнера». Этимологически «rizz» считается сокращенной формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования.

«Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе», - отметило издательство, отметив растущее влияние так называемого поколения Z на современный социум.

В прошлом году словом года стало выражение «режим гоблина», обозначающее лень, неряшливость, жадность и привычку потакать своим слабостям и желаниям. Возможно, выбор контрастного по смыслу слова говорит о преобладающем настроении 2023 года после нескольких сложных лет, считают в издательстве.

