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Общество

Родители более 44 тысяч детей в Псковской области получают единое пособие

Родители 44 330 детей в Псковской области получают единое пособие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С 1 января Социальный фонд России выплачивает единое пособие, которое заменяет нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер господдержки. При назначении единого пособия оценивают доходы и имущество семьи, а также трудовую занятость родителей. Кроме того, дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

Доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В Псковской области он составляет 14 231 рубль. Доходы учитываются за 12 месяцев, но расчётный период начинается за месяц до подачи заявления. То есть доходы семей, которые подают заявление в декабре 2023 года, будут учитываться с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года.

Размер единого пособия в Псковской области на ребёнка до 17 лет может составить 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей. В текущем году это – 13 920 рублей. Для беременной женщины – 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2023 году он составил 15 512 рублей.

Заявление на единое пособие можно подать через портал госуслуг. Оформить выплату можно одним заявлением сразу на всех детей. При этом предоставлять документы не надо – нужные сведения региональное отделение Социального фонда России запросит самостоятельно.

Кроме того, единое пособие назначают на год, поэтому в декабре срок выплаты истекает у тех, кому выплату назначили в январе. Можно подать заявление на продление выплат как в декабре, так и в январе. Причём можно уточнить срок назначения единого пособия на «Госуслугах» либо заказать выписку из ЕГИССО о назначенных мерах поддержки.

В случае возникновения вопросов, касающихся назначения единого пособия, псковичей просят обращаться в центр дистанционного обслуживания отделения СФР по Псковской области по телефону 8 (800) 200-00-98.

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