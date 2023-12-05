Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав пожилых инвалидов из Порхова

11:12, 05 декабря 2023, ПАИ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав пожилых инвалидов из Порхова, сообщает пресс-служба ведомства.

Два пожилых человека с инвалидностью вот уже в течение двух месяцев ждут, когда им предоставят необходимое в их положении медоборудование. При этом аппаратура должна была оказаться на руках у пенсионеров в пятидневный срок. Пожилые люди вынуждены покупать медоборудование за свой счёт. Также в ведомстве отметили отсутствие системной помощи гражданам с паллиативным статусом, в результате чего два человека скончались.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.