Сервис безопасной купли-продажи автомобилей появился на портале «Госуслуги»

11:23, 05 декабря 2023, ПАИ

Удобный и выгодный сервис, c которым можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале «Госуслуги», запустили Сбер и Минцифры России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Так, сторонам необходимо подписать электронный договор купли-продажи, а аккредитив обеспечит безопасность сделки. Благодаря сервису покупатель гарантированно получит машину, а продавец – оплату и уверенность в том, что новый владелец зарегистрировал автомобиль на себя в ГИБДД.

Такой аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до окончания сделки хранились на специальном счёте, переходят от покупателя к продавцу.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, совместный проект компании с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи автомобиля и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между госуслугами и Сбером. «Думаю, что безопасная сделка с аккредитивом быстро станет популярной при продаже подержанных машин», – сказал он.

Замглавы Минцифры РФ Сергей Цветков отметил, что ведомство активно развивает портал «Госуслуги». Новый сервис безопасной сделки через аккредитив позволяет получить весь комплекс услуг – от подписания договора купли-продажи транспорта до онлайн-расчётов за него – быстро, удобно, в режиме одного окна, и абсолютно бесплатно, подчеркнул Сергей Цветков.