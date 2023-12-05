Себежанин стал бронзовым призёром межрегионального турнира по дзюдо

13:44, 05 декабря 2023, ПАИ

Себежанин Иван Журавлёв стал бронзовым призёром открытого межрегионального турнира по дзюдо «Кубок федерации», посвящённого дню рождения Тверской региональной федерации дзюдо. Соревнования прошли в Твери 2 декабря. Об этом сообщает газета «Призыв» Себежского района.

На соревнования собрались 260 спортсменов от 11 до 13 лет из Зеленограда, Кронштадта, Москвы, Вышнего Волочка, Осташкова, Пено, Лихославля, Редкино, Торжка, Рамешек и Твери.

Иван Журавлёв оказался единственным спортсменом, представляющим Себежский район на этом турнире. Он тренируется под руководством Багаудина Абдурахманова.

В весовой категории себежанина соревновалось 17 спортсменов. Иван Журавлёв выступил в пяти поединках, в четырёх из которых ему удалось одержать победу.

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