Глава спорткомитета Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление»

13:32, 05 декабря 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Спортивные федерации и спорткомитет – какие отношения?

Произойдут ли в спорткомитете кадровые изменения?

Поменяются ли принципы финансовой поддержки спортсменов?

Как сохранить спортсменов за Псковской областью?

Об этом с Галиной Овсовой в прямом эфире в 14:00 мск поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».