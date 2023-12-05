Глава спорткомитета Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление»
Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Спортивные федерации и спорткомитет – какие отношения?
Произойдут ли в спорткомитете кадровые изменения?
Поменяются ли принципы финансовой поддержки спортсменов?
Как сохранить спортсменов за Псковской областью?
Об этом с Галиной Овсовой в прямом эфире в 14:00 мск поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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Глава спорткомитета Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление»