Новый автогрейдер пополнил автопарк «Куньяавтодора»

18:31, 05 декабря 2023, ПАИ

Новый автогрейдер пополнил автопарк «Куньяавтодора», пишет газета Куньинского района «Пламя» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Лебедева.

«Ещё одна самая долгожданная и последняя в текущем году единица техники сегодня поступила в распоряжение МБУ «Куньяавтодор». Парк муниципального предприятия пополнил автогрейдер. Теперь у наших дорожников в арсенале будет два автогрейдера. Один, правда, далеко не новый, но вполне рабочий и свою задачу пока выполняет. Грейдеристов в штате предприятия тоже два», – пишет газета.

Дорожники и глава района поблагодарили губернатора Михаила Ведерникова за помощь в развитии муниципальной дорожной организации.

Напомним, за счёт этой помощи муниципальные дорожники в ноябре получили трактор МТЗ повышенной мощности и фронтальный погрузчик. Кроме того, в этом году предприятие приобрело самосвал МАЗ, а также УАЗ для доставки работников.