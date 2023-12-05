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Почти все спортивные федерации в Псковской области будут финансироваться государством в 2024 году

75 из 76 спортивных федераций Псковской области будут получать субсидии из государственного бюджета на реализацию календарного плана в 2024 году. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Почти все спортивные федерации Псковской области будут финансироваться государством в 2024 году. На фото Галина Овсова. Фото ПАИ

«На сегодняшний день, в Псковской области аккредитовано 76 спортивных федераций. Из них только 67 получают субсидии из областного бюджета на реализацию календарного плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий. Но в 2024 году планируется, что 75 спортивных федераций будут получать субсидии», – заявила гостья студии.

Также эксперт объяснила, от чего зависит финансирование региональных спортивных федераций. «Претендовать на государственную поддержку спортивная федерация не сможет только в том случае, если у неё не планируется проведение каких-либо мероприятий. А у всех 75 –запланировано проведение соревнований. Любая аккредитованная федерация сможет получить поддержку из бюджета, если у неё запланировано проведение соревнований», – сказала она.   

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