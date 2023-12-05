Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли военную присягу

16:42, 05 декабря 2023, ПАИ

Псковичи, призванные на службу в Росгвардию, приняли Военную присягу в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Из Псковской области на службу в воинские части Росгвардии призвали 32 человека. Все они прошли отбор, который включал проверку физического и психологического здоровья. Кроме того, молодые люди прошли профессиональное тестирование.

По окончании службы по призыву они получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в Управление Росгвардии по Псковской области.