Деньги для спортивных федераций Псковской области на 2024 год проиндексируют
Деньги, которые выделят из бюджета для спортивных федераций Псковской области на 2024 год, проиндексируют. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Бюджет пока формируется, проходят чтения. Когда до нас доведут сумму, тогда будем прорабатывать федеральный план. В 2024 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сумма, выделяемая на календарный план, будет проиндексирована на сумму инфляции», – завила гостья студии.
Также эксперт рассказала о том, по какому приницпу деньги распределются между спортивными федерациями области. «Есть рейтинговая система, которая состоит из множества критериев: количество занимающихся, достижения и так далее. Их много. Из этих компонентов формируется общий рейтинг федерации, в соответствии с которым она получает определённые субсидии», – сказала она.
Галина Овсова добавила, что размер субсидий, выделяемых на нужды спортивных федераций, в 2023 году составил около 22 миллионов рублей.
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