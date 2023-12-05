Деньги для спортивных федераций Псковской области на 2024 год проиндексируют

17:02, 05 декабря 2023, ПАИ

Деньги, которые выделят из бюджета для спортивных федераций Псковской области на 2024 год, проиндексируют. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Бюджет пока формируется, проходят чтения. Когда до нас доведут сумму, тогда будем прорабатывать федеральный план. В 2024 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сумма, выделяемая на календарный план, будет проиндексирована на сумму инфляции», – завила гостья студии.

Также эксперт рассказала о том, по какому приницпу деньги распределются между спортивными федерациями области. «Есть рейтинговая система, которая состоит из множества критериев: количество занимающихся, достижения и так далее. Их много. Из этих компонентов формируется общий рейтинг федерации, в соответствии с которым она получает определённые субсидии», – сказала она.

Галина Овсова добавила, что размер субсидий, выделяемых на нужды спортивных федераций, в 2023 году составил около 22 миллионов рублей.

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