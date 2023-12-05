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Общество

Густой туман ожидается в Псковской области ночью

Туман с ограничением видимости до 500 метров и менее ожидается в Псковской области в ночь с 5 на 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Густой туман ожидается в Псковской области этой ночью. Фото: ПАИ

«Ночью 6 декабря с периода 23:00 – 2:00 с сохранением в первой половине дня 6 декабря местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Ранее МЧС напоминало, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

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