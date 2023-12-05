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Комитет по спорту Псковской области поможет региональным федерациям в привлечении внебюджетных средств

В комитете по спорту Псковской области уделят особое внимание работе со спортивными федерациями региона для привлечения внебюджетных средств в виде федеральных и региональных грантов. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Комитет по спорту Псковской области окажет поддержку региональным федерациям по привлечению внебюджетных средств. На фото: Галина Овсова. Фото ПАИ

«Работа с внебюджетными источниками очень важна. Достаточно много возможностей получения различных грантов предоставляется для некоммерческих организаций, которыми и являются спортивные федерации», – отметила гостья студии.

Галина Овсова подчеркнула, что работа в этом направлении продолжится и будет более плотной. «Готовы в индивидуальном порядке с федерацией отрабатывать, оказывать помощь по написанию проекта от идеи и до его завершения», – сказала она.

«Этой работе сейчас будет уделено особое внимание ввиду того, что у нас очень много возможностей по получению внебюджетных средств, которые могут быть использованы как на приобретение инвентаря, так и на проведение различных мероприятий. К сожалению, сейчас эти возможности не используются. Есть очень активные федерации, которые участвуют в том числе в федеральных конкурсах, ежегодно их выигрывают. Но работа, конечно, недостаточная», – резюмировала эксперт.

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